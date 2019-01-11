Миллионы жителей США ошибочно считают себя аллергиками — исследование

Вашингтон, , 09:39 — REGNUM Жители США, занимаясь самодиагностикой, зачастую ошибочно полагают у себя наличие пищевой аллергии, сообщает CBS со ссылкой на результаты исследования.

Исследование, опубликованное в медицинском журнале JAMA Network Open, оценивает, что почти 19% взрослых американцев думают, что у них есть пищевая аллергия, при этом на самом деле она имеет место реже, чем в 11% случаев.

Эксперты считают, что данное несоответствие, вероятно, происходит от неправильного использования терминологии.

«В большинстве случаев, когда люди говорят, что у них аллергия, скорее всего, у них нетерпимость, — полагает доктор Таня Эллиотт, аллерголог из NYU Langone Health. — У них болит голова. Они плохо себя чувствуют. Они отекают. У них дискомфорт в животе».

На самом деле аллергическая реакция может быть опасной для жизни.

«В 90% случаев у вас будут кожные симптомы, — говорит Эллиот, — крапивница, опухоль, зуд, покраснение — все это вызвано химическим веществом под названием гистамин, который выделяется из клеток при возникновении аллергической реакции».

Более слабые аллергии могут несколько часов не показывать заметных симптомов, однако, более опасные аллергии могут привести к анафилаксии — суровой и неожиданной реакции, которая может произойти в пределах нескольких минут. В отсутствии срочных мер анафилаксия может привести к смерти.

Исследователи из Северо-Западного университета опросили более 40 000 взрослых со всех концов Соединенных Штатов. Участникам был задан вопрос о наличии у них пищевой аллергии, они также описывали ее симптомы. Участников спрашивали, проходили ли они официальную диагностику с постановкой диагноза пищевой аллергии врачом.

Исследование также показало, что только у половины взрослых с «убедительной» пищевой аллергией был подтвержденный врачом диагноз.

«Пока мы обнаружили, что один из 10 взрослых имеет пищевую аллергию, и почти в два раза больше людей считают, что у них аллергия на пищевые продукты, в то время как их симптомы могут указывать пищевую непереносимость или другие пищевые расстройства, — говорит Ручи Гупта, профессор педиатрии в Медицинской школе Северо-Западного университета Файнберг. — Важно обратиться к врачу для соответствующего тестирования и диагностики, прежде чем полностью исключить те или иные продукты из рациона».

Исследователи говорят, что их данные показывают, что наиболее распространенными пищевыми аллергенам среди взрослых США являются:

— Моллюски (затрагивают 7,2 миллиона взрослых)

— Молоко (4,7 млн)

— Арахис (4,5 млн)

— Древесные орехи (3 млн)

— Рыба (2,2 млн)

Как сообщало ИА REGNUM, по результатам проведенного в Швеции исследования установлено, что чем больше собак и кошек есть в доме, и если с ними с самого начала растет ребенок, тем меньше вероятность развития у него астмы, аллергического ринита или экземы.