Подтверждена эффективность биосенсора на основе оксида графена

Москва, , 09:02 — REGNUM Учёные Межотраслевого инжинирингового центра «Композиты России» подтвердили теоретические предпосылки работоспособности биосенсора на основе оксида графена, который позволит быстро и с высокой точностью обнаруживать наличие различных заболеваний у человека, сообщила пресс-служба центра.

«Есть много подходов, чтобы восстановить оксид графена, но есть два широко используемых и хорошо разработанных: химическое и термическое восстановление, — пояснил директор МИЦ «Композиты России» Владимир Нелюб. — Однако в последнее десятилетие активно развивается группа методов, основанная на использовании лазерного излучения. Использование лазеров сочетает в себе положительные аспекты как химического, так и термического восстановления, а также позволяет управлять размером и формой уменьшенной площади».

В своей работе «Композиты России» сформировали области восстановленного оксида графена и иммобилизовали на них биочувствительные агенты — аптамеры. В финале были проведены опыты по отклику сенсоров на таргетный белок-маркер и на контрольный белок. Результаты опытов показали существенное различие в отклике на указанные белки, что подтвердило эффективность биосенсора на основе оксида графена. В будущем учёные и инженеры центра займутся оптимизацией конструкции сенсора для создания коммерческих образцов.

Межотраслевой инжиниринговый центр «Композиты России» — это структурное подразделение МГТУ им. Н.Э. Баумана созданное 15 июня 2011 года для содействия в разработке, производстве и коммерциализации высокотехнологичных решений университета (новые материалы, композиты, нанотехнологии, информационные технологии), формирования научного задела и современных образовательных технологий и программ. Центр реализует «замкнутый цикл» инжиниринговых и научно-образовательных услуг, от разработки до внедрения технологий и промышленной продукции в ключевые сектора экономики РФ, такие как: транспортный, строительный, ЖКХ, энергетический, нефтегазовый, медицинский и IT.

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