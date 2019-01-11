Первый беспилотный полёт корабля Dragon v2 состоится не раньше февраля

Вашингтон, , 08:51 — REGNUM Первый демонстрационный беспилотный полёт космического корабля Dragon 2 (Crew Dragon) к Международной космической станции отложен. Об этом сообщается на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

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«Демонстрационный полёт намечен на дату не раньше февраля», — уточняется в сообщении.

В NASA и SpaceX продолжат подготовку к запуску. Полёт перенесён, чтобы «успеть провести проверку оборудования и подготовить совместные отчёты о готовности к полёту.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее планировалось, что первый испытательный полёт новейшего корабля в беспилотном режиме состоится до конца 2018 года. Однако срок был перенесён на 17 января 2019 года.

Позднее директор SpaceX Илон Маск сообщил, что тестовый запуск пилотируемого корабля Dragon V2 американской компании SpaceX состоится в начале февраля. Испытательный полёт к МКС, называемый «Демонстрационная миссия — 1», будет осуществляться в автоматическом режиме без экипажа.