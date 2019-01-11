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Ученые в Казахстане повысили урожайность пшеницы до 46,5 центнера с гектара

Наука

Ученые работали над повышением урожайности пшеницы сорта «Дасминская 2017»

Астана, 11 января 2019, 08:53 — REGNUM  Сотрудники научно-производственного центра зернового хозяйства им. А. И. Бараева смогли повысить урожайность пшеницы до 46,5 центнеров с гектара, сообщает 11 января агентство «Казинформ» со ссылкой на «Национальный аграрный научно-образовательный центр».

Исследовательская работа в данном направлении была запущена в 2015 году. Ученые работали над повышением урожайности пшеницы сорта «Дасминская 2017», который имеет высокую устойчивость к болезням и засухе и адаптирован для выращивания в северных регионах республики.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году в Казахстане было намолочено 22,78 млн тонн зерна. Средняя урожайность составила 15,1 центнера с гектара, что на 600 кг больше, чем годом ранее.

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