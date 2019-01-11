Первые панорамные фото: китайский зонд пролил свет на Тёмную сторону Луны

Пекин, , 07:42 — REGNUM Китайский зонд «Чанъэ-4» сделал панорамное фото поверхности обратной стороны Луны, сообщает 11 января агентство Синьхуа.

В Китайской государственной космической администрации (CNSA) представили панорамные фото с углом обзора 360 градусов, снятые на камеру лунохода. Изображения были получены через спутник-посредник «Цюэцяо», который работает в районе второй точки Лагранжа в 455 км от Земли, где можно обеспечить связь между Землей и обратной стороной Луны.

Ученые провели предварительный анализ поверхности и ландшафта вокруг зонда, а также сняли панорамные изображения, которые представляют существенное значение для изучения единственного естественного спутника нашей планеты.

Напомним, что зонд «Чанъэ-4» приземлился в кратере Кармана в южном полушарии обратной стороны Луны 3 января 2019 года. Луноход «Юйту-2» был выведен на поверхность Луны несколько позднее. И спутник связи, и зонд в настоящее время находятся в хорошем состоянии.

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