Найденная в Якутии таинственная подвеска оказалась подделкой

Якутск, , 07:28 — REGNUM Российские учёные установили, что найденная в селе Едей Намского улуса (Якутия) таинственная подвеска с надписями не представляет высокой научной ценности, сообщает 11 января пресс-служба Северо-Восточного федерального университета (СВФУ).

«Символы прорезаны. Сказать, каким предметом это сделано, нет возможности — рельеф дна линий сильно поврежден. Наше мнение сводится к выводу, что изделие относительно старое, но возраст его определить не можем по тем внешним признакам, по которым работает трасологический анализ», — говорится в заключении Института истории материальной культуры РАН.

В свою очередь директор Музея письменности СВФУ Афанасий Мигалкин пояснил, что на месте обнаружения амулета была проведена археологическая раскопка местности, однако «дополнительных источников для подробной информации найдено не было».

Точку в исследовании происхождения амулета поставило авторитетное мнение известного ученого-историка, археолога Игоря Кызласова.

«Это откровенная подделка. Начать с того, что древние надписи на таких поделках до сих пор неизвестны. Затем в дело вступают различия рунических алфавитов: смешаны знаки орхонского и енисейского алфавитов, руны применены без различия знаков для мягких и твердых слогов», — сказал учёный. Также он отметил, что словоразделительная отметка завершает текст, чего не бывает в азиатской рунической письменности.

Напомним, во второй половине июня 2018 года в Якутии обнаружили интересную находку с руническими надписями, выгравированными на кости мамонта. Одним из первых к изучению данной находки подключился Северо-Восточный федеральный университет, в том числе музей письменности и управление научно-исследовательских работ университета. Уникальную вещь обнаружил ученик пятого класса Едейской СОШ имени З.П. Саввина Павел Яковлев на местности, где проводится Ысыах, недалеко от села. Найденный предмет школьник передал в Музей материнской славы Едейской СОШ Намского района.

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