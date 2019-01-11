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Китай запустил в космос спутник Zhongxin 2D

Наука

При помощи ракеты-носителя Chang Zheng 3B

Пекин, 11 января 2019, 05:07 — REGNUM  Китай успешно вывел на орбиту телекоммуникационный спутник Zhongxin 2D, сообщает 11 января агентство «Синьхуа».

Запуск спутника состоялся 11 января в 01:11 по местному времени (20:11 10 января по московскому времени) с космодрома Сичан в провинции Сычуань. Спутник выводился на орбиту при помощи ракеты-носителя Chang Zheng 3B.

Отмечается, что спутник обеспечит вещание нескольких радио‑ и телеканалов на территории всего Китая, а также будет обеспечивать работу широкополосного интернета.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году Китай впервые стал лидером по количеству космических запусков, произведенных за год. Как отмечает китайское издание Global Times, КНР за 2018 год осуществила 37 пусков.

Читайте ранее в этом сюжете: В 2018 году на орбиту Земли вывели 447 спутников

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Космические полеты, аппараты и исследования
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