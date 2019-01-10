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Рогозин рассказал о целях новой стратегии Роскосмоса в 2019 году

Наука

Россия планирует вернуть лидерство в космосе

Москва, 10 января 2019, 13:30 — REGNUM  В 2019 году Роскосмос примет новую стратегию развития. Об этом в эфире телеканала «Россия-24» сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

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Он уточнил, что главной её целью станет возвращение России лидерства в космосе.

«Для нас сегодня главная задача, и мы это пропишем чётко в новой стратегии, которую будем принимать в этом году, — это вернуть России лидерство в космосе. Ни меньше, ни больше», — сказал глава госкорпорации.

Напомним, предыдущая стратегия развития госкорпорации, рассчитанная на период до 2030 года, была представлена весной 2017 года.

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Как сообщало ИА REGNUM, в конце 2017 года помощник президента Российской Федерации Владимира Путина Андрей Белоусов на конференции «Космос как бизнес» обвинил Роскосмос в неумении работать. Он заявил, что корпорация работает почти без прибыли, поэтому ей необходимо перестроить модель ведения бизнеса по примеру Росатома.

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