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На спутнике Юпитера Ио обнаружено извержение вулкана

Наука

Извержение запечатлела автоматическая межпланетная станция Juno

Вашингтон, 10 января 2019, 13:21 — REGNUM  На одном из спутников Юпитера Ио обнаружено извержение вулкана. Об этом сообщается на сайте Юго-Западного Исследовательского Института.

Извержение одного из вулканов запечатлела автоматическая межпланетная станция Juno. Отмечается, что на поверхности спутника находится примерно 400 действующих вулканов.

Напомним, что космический аппарат NASA Juno был запущен 5 августа 2011 года для исследования Юпитера и вышел на его орбиту 5 июля 2016 года. Миссией аппарата является изучение гравитационного и магнитного полей планеты, а также проверка гипотезы о наличии у Юпитера твердого ядра.

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