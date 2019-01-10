Археологи Пермского университета подвели итоги 2018 года

Пермь, , 12:57 — REGNUM Результаты исследований археологических памятников Прикамья в 2018 году представили сотрудники Пермского государственного университета. Среди изучаемых объектов — древнее языческое святилище, могильники эпохи раннего средневековья, Чердынский кремль, исторические центры Кунгура и Перми. Об этом 10 января сообщает пресс-служба вуза.

В минувшем году продолжились многолетние раскопки на Гляденовском городище-костище — крупнейшем языческом святилище лесной полосы Евразии. Археологи университета изучали линии фортификаций этого археологического памятника, датированные концом VI—началом V века до нашей эры.

«Гляденовское костище является уникальным археологическим памятником, который принадлежит к ананьинской и гляденовской культуре раннего железного века. По значимости он не уступает многим известным мировым археологическим комплексам», — сообщил руководитель Камской археологической экспедиции ПГНИУ Григорий Головчанский.

С помощью ГИС-методов была создана 3D-модель Гляденовского городища-костища. Сейчас исследователи работают над созданием полной электронной реконструкции фортификационных и жертвенных комплексов.

Также в 2018 году проводились работы на Троицком городище в Чердыни, Плеховском и Мелехинском могильниках. Был исследован погребальный обряд древнего финно-пермского населения IX—XIII вв. На Троицком городище археологи изучали остатки древнего кремля Чердыни.

Археологи Пермского университета продолжили работы на территории исторического центра Перми: изучали архитектурно-планировочную историю города, его материальную культуру. Кроме того, совместно с московскими и казанскими коллегами, учёные продолжили изучать костные останки первожителей Егошихинского завода, обнаруженные во время раскопок предыдущих лет.

Итоги археологического сезона 2018 года были представлены на конференции, посвященной деятельности Камской археологической экспедиции ПГНИУ. Кроме результатов работ 2018 года и находок прошедшего сезона участники обсудили общие проблемы сохранения памятников археологии.

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