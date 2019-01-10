Канадские астрономы поймали новые радиосигналы из космоса

Оттава, , 12:52 — REGNUM Тринадцать быстрых радиовсплесков, включая один повторяющийся, зафиксировали в космосе специалисты канадской обсерватории CHIME. Статья об этом опубликована в журнале Nature.

Астроном Ингрид Стэйрс отмечает, что ранее было известно лишь об одном источнике повторяющегося сигнала. Теперь открыт второй сигнал, следовательно, явление это для космического пространства не уникально.

Первые загадочные вспышки радиоизлучения были открыты в 2007 году во время наблюдений за радиопульсарами при помощи австралийского телескопа Паркс. Сигналы имели большую мощность, а их источники отделяло от Земли огромное расстояние. Сначала ученые полагали, что всплески образуются единовременно, однако в точке появления одного из первых через несколько лет зафиксировали повторные сигналы.

В 2017 году CHIME открыл сигналы с необычайно низкой частотой, а летом 2018 года нашел сразу 13 новых быстрых радиовсплесков, частота которых составляла 400 мегагерц. Одна из вспышек в созвездии Жирафа оказалась повторяющейся — в течение полугода произошло шесть новых всплесков.

Источник вспышки отделяют от нашей Галактики 1,6 млрд световых лет.

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