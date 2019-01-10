Четверг, 10 Января 2019 года
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Новый метод помог учёным измерить свойства раковой опухоли

Наука

Учёные использовали метод рассеяния Бриллюэна

Париж, 10 января 2019, 12:40 — REGNUM  Учёные из Франции нашли способ измерять механические свойства раковой опухоли и оценивать эффективность химиотерапии. Об этом сообщается в журнале Physics.

Учёные использовали метод рассеяния Бриллюэна. Они предложили просвечивать образец монохроматическими волнами видимого света, после чего измерять спектр излучения, прошедшего сквозь образец.

Затем исследователи наблюдали за смещением спектральных линий видимого света, который проходит сквозь сфероиды из раковых клеток, помещенных в раствор флюорурацила.

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Научные исследования
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