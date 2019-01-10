Новокаледонские вороны оказались способными оценивать массу предмета

Кембридж , США, , 12:20 — REGNUM Учёные из США пришли к выводу, что новокаледонские вороны способны оценить массу предмета не контактируя с ним напрямую, а наблюдая за ним. Об этом сообщается в журнале Proceedings of the Royal Society B.

Учёные провели эксперимент, в котором воронам показывали кубики разной массы, а затем глиняные и полистироловые грузики и рыболовные грузила таких же масс. Птицы должны были определить, какие из предметов более лёгкие, а какие более тяжёлые.

Предметы помещали перед включенным вентилятором. Когда вентилятор был включен, легкий предмет колыхался на ветру, а тяжёлый оставался неподвижным.

Отмечается, что с включенным вентилятором 11 из 12 птиц сделали правильный выбор с первой попытки.

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