Учёные: после гибели Солнце превратится в гигантский алмаз

Лондон, , 11:49 — REGNUM Солнце через миллиарды лет взорвётся и превратится в белого карлика. Однако после своей гибели светило не станет шаром из жидкой плазмы, как ранее считали учёные, а преобразуется в твёрдый сверхплотный кристалл. К такому выводу пришли британские специалисты из университета Уорика после длительного наблюдения за тысячами «мёртвых звёзд». Их исследование опубликовано в журналеNature.

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Исследователи выяснили, что материя белых карликов, которые по своим размерам сравнимы с массой Солнца или больше него, однако лишены собственных источников энергии, постепенно кристаллизуется. Причём этот процесс происходит в несколько этапов. Его можно сравнить с превращением жидкой воды в лёд, но при более высоких температурах.

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Учёные из МГУ подтвердили, что белые карлики могут сжиматься

Отмечается, что состав и структура белых карликов ещё не до конца изучена. Некоторые учёные полагают, что белые карлики представляют собой медленно остывающие шары их раскаленной плазмы. Другие считают, что при определённых условиях эти звезды превращаются в своеобразные «алмазы» с кислородно-металлическим ядром и оболочкой из гелия или водорода. В аналогичный драгоценный камень, по мнению специалистов, превратится и Солнце. Это произойдёт примерно через 10 млрд лет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее астрофизики предположили, что Солнце поглотит Землю примерно через 5−7 млрд лет. При этом, как отметили учёные, даже если этого не случится, планета будет предельно раскалена, что сделает жизнь на ней невозможной.

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