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Рак печени и кишечника наиболее распространены в Индонезии — исследование

Наука

В мире насчитывается около 800 тыс. человек, страдающих раком печени

Джакарта, 10 января 2019, 11:47 — REGNUM  В научно-исследовательском институте имени Мохтара Риади по изучению рака заявили, что рак печени и рак кишечника наиболее распространены в Индонезии, сообщает Antaranews.

«В центре внимания исследования нашего института рак печени и рак кишечника. Это связано с тем, что оба типа рака часто встречаются в Индонезии, а у большинства больных диагностируется прогрессирующая стадия», — заявил главный специалист института Ивет Суриапранта.

Основываясь на данных основных исследований последних времен в области здравоохранения, в мире насчитывается около 800 тыс. человек, страдающих раком печени, среди них 18 тыс. заболеваний зарегистрировано в Индонезии.

По словам Ивет Суриапранта, проведенные в научно-исследовательском институте в Индонезии исследования включают в себя прогнозы, профилактику и лечение рака.

Издание отмечает, что научно-исследовательский институт по изучению рака имени Мохтара Риади в Индонезии активно сотрудничает с Университетом Нового Южного Уэльса (UNSW) в Австралии и Университетом Биола в Соединенных Штатах.

Благодаря исследовательской деятельности индонезийский научно-исследовательский институт получил множество наград, в том числе вошел в число финалистов научно-технической премии Ristek Kalbe Science Award в области биомедицины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее индонезийские исследователи из института молекулярной биологии имени Эйкмана разработали метод лечения рака через идентификацию белка поло, такого как киназа-1.

Читайте ранее в этом сюжете: Индонезийские исследователи разработали метод лечения рака печени

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