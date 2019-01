Учёные выяснили, что продлевает человеку жизнь

Лондон, , 11:23 — REGNUM Чтобы замедлить старение, нужно чаще встречаться со своими друзьями и любимыми родственниками. Об этом говорят результаты исследования, проведённого учёными Университетского колледжа Лондона. Согласно данным, опубликованным в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Исследователи в течение четырёх лет отслеживали состояние свыше 7,3 тыс. человек старше 50 лет. Выяснилось, что показатели здоровья выше у тех, кто был занят полезными делами и вёл активную общественную жизнь — встречался с друзьями, занимался спортом, посещал музеи и театры, а также состоял в общественных организациях. Хорошее самочувствие отмечалось у 73% таких людей.

Специалисты объясняют это тем, что люди, ведущие активную жизнь в преклонном возрасте, чувствуют её значимость и осмысленность, поэтому они меньше расстраиваются и болеют, а сама жизнь становится более яркой и радостной.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее учёные Института Солка в Соединённых Штатах установили, что продлить жизнь можно с помощью еды. Специалисты установили, что приём всей пищи в течение 10 часов компенсирует расстройства метаболизма, которые связаны с нарушением суточного цикла. А ограничение приёма пищи этим временным промежутком может привести к улучшению здоровья независимо от биологических часов человека.

