Учёные СО РАН разработали решение проблемы с заполнением нефтепровода ВСТО

Новосибирск, , 10:45 — REGNUM Учёные Института нефтегазовой геологии и геофизики имени А. А. Трофимука СО РАН разработали методику, которая позволит определить эффективность совместного освоения месторождений и строительства отводов для передачи нефти оттуда до нефтепровода «Восточная Сибирь — Тихий океан» (ВСТО), сообщает 10 января издание «Наука в Сибири».

Нефтепровод ВСТО связывает месторождения Восточной Сибири с потребителями Азиатско-Тихоокеанского региона, в первую очередь Китаем, Японией и Южной Корей. ВСТО-1 идет от Тайшета в Иркутской области до Сковородина в Амурской области, где построен отвод на Дацин (Китай). ВСТО-2 соединяет Сковородино и нефтеналивной порт Козьмино в Находке, откуда нефть поставляется в Японию и Малайзию. К 2020 году пропускная мощность первого участка должна составить 80 миллионов тонн в год, второго — 50 миллионов тонн.

Отмечается, что в Восточной Сибири нефть является трудноизвлекаемой, а ВСТО имеет проблемы с наполнением и выходом на полную мощность.

«Например, «Транснефть» уже отчиталась, что готова прокачивать по ВСТО-1 почти 60 миллионов тонн, а на месторождениях региона добыча составляет около 50 миллионов, и часть этой нефти поступает на внутренний рынок. Хабаровский и Комсомольский нефтеперерабатывающие заводы тоже не могут обеспечить сырьевой базой свои участки. Такая же ситуация с ответвлением Куюмба — Тайшет, оно сейчас может принять 15 миллионов тонн, а реальное заполнение трубы существенно ниже этой цифры», — пояснила ведущий научный сотрудник ИНГГ СО РАН доктор экономических наук Ирина Филимонова.

По её словам, разработанная методика позволит выбрать оптимальный маршрут для транспортировки с учетом особенностей трубопроводного транспорта и нефти.

«В трубу при различной комбинации подключенных участков поступает разное количество нефти, что определяет ее диаметр и количество насосных станций. Можно сделать трубу шире и сэкономить на насосных станциях либо, наоборот, сэкономить на диаметре. Результат не очевиден с первого взгляда, поэтому наша методика предполагает различные варианты подключения и количественную оценку выгоды. Это один из инструментов, который может найти выгодные для компаний решения и способствовать активному заполнению трубы ВСТО», — объяснила учёный.

Исследовательская работа выполняется при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований и гранта президента России для государственной поддержки молодых российских ученых.

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