Биологи из США предложили дать новое определение смерти человека

Вашингтон, , 10:18 — REGNUM Американские ученые-биологи из Центра Гастингса (The Hastings Center) попытались дать новое определение смерти, пишет газета ABC.

Центр опубликовал доклад, в котором специалисты анализируют, что в действительности может означать «быть мертвым». Они учитывают биологические, неврологические и фактические критерии функционирования человеческого организма. Доклад озаглавлен «Определение смерти: трансплантация органов и наследие пятидесятилетнего Гарвардского доклада о смерти мозга».

До середины XX века определение смерти было очень четким: человек объявляется мертвым, если он не реагирует, не имеет пульса и спонтанного дыхания. Два ключевых открытия — искусственная вентиляция легких и трансплантация органов — вызвали необходимость в новой концепции смерти, говорится в работе ученых. Определение смерти мозга появилось в Гарвардском докладе 1968 года, но и теперь его можно считать недостаточным. Врачи способны поддерживать в состоянии жизни тела доноров органов, объявленных умершими вследствие прекращения работы мозга.

В 2013 году в калифорнийской больнице в результате хирургической операции скончалась афроамериканская девочка-подросток Джахи Макмат. Она была объявлена мертвой по неврологическим критериям (необратимое прекращение всех функций мозга в полном объеме), однако ее тело неожиданно продолжило развиваться. В течение четырех лет Макмат продолжала жить, пока ее сердце не остановилось в 2018 году.

Ситуация с Макмат рассматривается в докладе в виде трех анализов, посвященных медицинским, этическим и социальным вопросам.