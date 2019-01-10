В Иркутске разрабатывают биосенсоры для оценки качества окружающей среды

Иркутск, , 09:31 — REGNUM Сотрудники лаборатории «Проблемы адаптации биосистем» Иркутского государственного университета проводят уникальные исследования в области биосенсорных технологий, которые позволят осуществлять качественный мониторинг и прогнозирование состояния окружающей среды, сообщает 10 января пресс-служба вуза.

Отмечается, что в ходе исследования будут разработаны нано‑ и микросенсоры для вживления в некоторые виды байкальских эндемиков. Использование этой технологии, позволит в режиме реального времени диагностировать физиологическое состояние, например, живых ракообразных, а результатом станет оценка состояния их среды обитания.

По словам, аспиранта биолого-почвенного факультета ИГУ Екатерины Щаповой, имплантируемые микросенсоры представляют собой полупроницаемую микрокапсулу с заключенным внутри флуоресцентным красителем. Он меняет цвет флуоресценции в зависимости от определенных параметров среды, а сигнал от сенсоров внутри живого организма удастся получить при помощи специального микроскопа, под объективом которого и располагается животное.

В настоящее время молодой ученый занимается разработкой микросенсоров, чувствительных к содержанию в кровеносной системе амфипод кислорода и ионов тяжелых металлов.

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