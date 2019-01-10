Четверг, 10 Января 2019 года
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Уральский федеральный университет получил поддержку 28 научных проектов

Наука

Сумма каждого гранта составит от 700 тысяч до 1 млн рублей в год

Екатеринбург, 10 января 2019, 08:05 — REGNUM  Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ) обеспечит финансовую поддержку 28 научных проектов, реализуемых учёными Уральского федерального университета (УрФУ), сообщает 10 января пресс-служба вуза.

Больше всего грантов на проведение научных исследований получили представители гуманитарного института — РФФИ поддержит 12 проектов учёных — гуманитариев. Также исследования на средства грантов проведут представители института государственного управления и предпринимательства, института естественных наук и математики, высшая школа экономики и менеджмента и химико-технологический институт.

«Ключевой особенностью конкурса стал столь большой успех представителей гуманитарных, социальных и политических наук, которым вместе удалось получить три четверти всех грантов», — пояснил проректор УрФУ по науке Владимир Кружаев.

Сумма каждого гранта составит от 700 тысяч до 1 млн рублей в год. Исключением является однолетний грант на 4 млн рублей, который получил главный научный сотрудник лаборатории математического моделирования физико-химических процессов в многофазных средах Андрей Зарубин. Поддержку проекта «Магнитные гибридные материалы с комплексным внутренним взаимодействием» совместно оказали РФФИ и Немецкое научно-исследовательское сообщество.

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Научные исследования
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