Российские учёные составили модели питания для жителей Арктики

Тюмень, , 07:54 — REGNUM Группа российских учёных составила модели питания для жителей Арктики и определила критерии термина «традиционное питание», сообщает 10 января пресс-служба Тюменского государственного университета.

Отмечается, что в исследовании приняли участие около 600 жителей национальных поселков и тундры, расположенных в Арктической зоне Западной Сибири. Анализ рациона питания проводился с помощью частотного и анкетно-опросного методов.

Традиционное питание жителей Арктической зоны Западной Сибири включает термически не обработанную замороженную пресноводную рыбу семейства сиговых, мясо, кровь и печень северного оленя. Однако, по словам заместителя директора Научного центра изучения Арктики Андрея Лобанова (г. Надым), традиционное питание в современных условиях сочетается с урбанистическим. Вместе с тем термин «традиционное питание» не имеет четких критериев и нередко используется при эпизодическом, редком употреблении традиционных продуктов питания, а это способствует маскированию проблемы доступности коренным жителям традиционных продуктов питания.

Как считают специалисты, приверженность традиционному питанию является важным критерием благополучия коренных народов Арктики. В частности, для снижения риска гипертонической болезни проживающим на севере необходимо потреблять три раза в неделю оленину и рыбу семейства сиговых. При снижении частоты употребления определенных продуктов возрастает риск развития болезней.

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