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Россия и Китай готовят совместные проекты глубоководных исследований

Наука

Программа совместных действий может быть создана через два-три месяца

Россия и Китай готовят совместные проекты глубоководных исследований
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Исследование морских глубин

Москва, 9 января 2019, 21:13 — REGNUM  Российские и китайские ученые в 2019 году начнут обсуждение программы совместных глубоководных исследований, заявил 9 января журналистам глава Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев.

Такое сообщение Александр Сергеев сделал после рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным.

По его словам, обсуждение совместной программы глубоководных исследований начнется через два-три месяца. Первое рабочее совещание пройдет в Китае.

Одним из направлений исследований станет изучение глубоководных ресурсов.

«Будут планироваться совместные проекты, в том числе и с совместными экспедициями», — сказал Александр Сергеев.

Кроме того, Сергеев сообщил о совместных проектах России и Китая в термоядерной сфере и в проекте создания сверхмощного лазера.

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Российско-китайские отношения
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