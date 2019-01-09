Ученые из Южной Кореи разработали способ борьбы со стрессом

Сеул, , 13:03 — REGNUM Корейские ученые разработали технологию борьбы со стрессом, установив в надпочечник «пациента» специальный датчик, чтобы отслеживать уровень гормонов во время стресса, сообщает YTN.

Когда человек подвергается стрессу, надпочечники выделяют гормон кортизол (биологически активный глюкокортикоидный гормон стероидной природы).

Поэтому корейские ученые из университета Седжона провели исследование, установив в надпочечник «пациента» специальный датчик. С помощью этого датчика можно анализировать гормональные изменения в теле и определять, подвержен ли «пациент» хроническому стрессу.

Данный эксперимент был поставлен на лабораторных мышах. На протяжении 9 недель ученые наблюдали за изменением гормонов животных, в которые был имплантирован датчик, в стрессовых ситуациях. На данный момент датчик связывается с компьютером посредством кабеля, однако, позднее ученые хотят сделать его беспроводным.

По словам ученых, на сегодняшний день многие люди из-за стресса подвержены риску психологических заболеваний, таких как биполярное расстройство и депрессия. Однако, исследователи надеются, что их разработка позволит снизить эти риски.