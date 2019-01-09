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SpaceX отложила запуск спутников Iridium

Наука

Запуск перенесён на 11 января

Хоторн, США, 9 января 2019, 12:39 — REGNUM  Американская компания SpaceX отложила запуск спутников компании Iridium Communications. Об этом сообщается на странице SpaceX в Twitter.

Отмечается, что запуск спутников Iridium-8 должен был состояться 8 января, но был перенесён на 11 января на 15:31 по Гринвичу (18:31 мск). Старт ракеты Falcon 9 планируется осуществить с базы ВВС Ванденберг.

Добавим, что SpaceX планировала запустить ракету Falcon 9 с десятью спутниками Iridium на борту ещё в октябре 2018 года. Но старт несколько раз откладывался по различным причинам.

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