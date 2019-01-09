В США умерла последняя гавайская тропическая улитка

Гонолулу, США, , 11:51 — REGNUM В США умерла последняя известная гавайская тропическая улитка вида Achatinella apexfulva. Об этом сообщил департамент природных ресурсов штата Гавайи.

Отмечается, что экземпляр по кличке Джордж был последним представителем своего вида. Он скончался в возрасте около 14 лет.

При этом взятый для анализа двухмиллиметровый кусочек ноги Джорджа остается живым. Он заморожен в лаборатории в Сан-Диего. В департаменте выразили надежду, что станет возможным клонировать улитку.

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