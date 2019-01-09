Избавиться от жира на животе поможет отказ от пяти продуктов

Вашингтон, , 10:43 — REGNUM Значительно снизить отложения висцерального жира, который накапливается вокруг жизненно важных органов брюшной полости и является причиной развития диабета и повышения давления, поможет отказ от пяти продуктов. По заявлению диетологов, это рис, макароны, хлеб, выпечка и картофель. Об этом пишет Express.

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Назван помогающий сжигать калории во сне продукт

В частности, специалисты советуют заменить белый рис бурым, а белых хлеб — цельнозерновым, а картофель не жарить, а варить с кожурой.

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Диетологи уверены, что такие простые изменения в рационе питания могут привести к быстрому и эффективному результату. Об этом говорят и результаты восьминедельного эксперимента, в котором приняли участие 69 добровольцев с избыточным весом. Так, люди, употребляющие небольшое количество углеводов, потеряли на 10% больше висцерального жира, чем те, кто придерживался обычных низкокалорийных диет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американские ученые выяснили, что употребление творога перед сном помогает похудеть. Выяснилось, что творог оказывает положительное влияние на мышцы человека, а также способствует улучшению обмена веществ. Кроме того, благодаря творогу организм расходует больше энергии во время пищеварения, что способствует сжиганию калорий даже во сне.