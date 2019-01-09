Томские учёные обнаружили отражение земных объектов в ночном небе

Томск, , 09:22 — REGNUM Учёные Института оптики атмосферы им. В.Е. Зуева СО РАН (Томск) обнаружили световые столбы в западной части неба, в которых отчётливо просматривались объекты, находящиеся на земле, сообщает 9 января издание «Наука в Сибири».

«Наше внимание привлек яркий блик необычной формы, напоминающий начертания цифры четыре. Мы сравнили изображение с картой района на «Яндекс Картах» и снимках Google Earth: эта четверка оказалась по форме очень похожей на пересечение улиц в томском Академгородке — проспекта Развития и улицы Кольцевой», — пояснил старший научный сотрудник ИОА СО РАН кандидат физико-математических наук Виктор Галилейский.

Затем на фотографии были выбраны семь четко выраженных точек световых глифов, которые визуально соотносились с улицами на плане города (четыре точки соответствовали фигуре «4»). Сопоставив положение бликов в небе и точек на карте, ученые вычислили, на какой высоте должен находиться зеркальный слой, если предположения правильные и в небе действительно отражаются именно эти улицы. Используя полученное значение высоты, они сравнили расположение других отражений и точек на карте. В результате расчетов оказалось, что исследователи не ошиблись: глифы соответствуют улицам на карте, а самый яркий блик, который привлек внимание к феномену, — большому тепличному комплексу в селе Трубачёво, примерно в шести километрах от места расположения оптической станции.

«Зеркальное отражение можно наблюдать, просто посмотрев вверх в темное время суток, но, как правило, человек замечает лишь отдельные световые пятна и не обращает на них внимания. Однако теперь, зная, что именно обычно отражается на небе в районе Томска, многие, например, видят отражение тепличного комплекса», — сказал Галилейский.

По словам ученых, этот эффект служит индикатором для диагностики состояния атмосферы и ее аэрозольного состава наряду с другими атмосферно-оптическими явлениями, такими как гало, радуги или венцы.

Отмечается также, что появление пятен света вызвано хорошо изученным природным явлением: взвешенные в атмосфере пластинки льда образуют зеркальный слой, который отражает свет, идущий от источников, находящихся на Земле, а также от Солнца и Луны. Шестиугольные ледяные пластинки могут возникнуть на высоте несколько километров в перистых и перисто-слоистых облаках летом и в межсезонье, а зимой в наших широтах — на высоте от нескольких сотен метров в слоистых и слоисто-кучевых облаках. Оседая вниз под действием силы тяжести и набегающего воздушного потока, эти шестиугольники выравниваются в горизонтальной плоскости — получается объемный отражающий слой.

Глифы — необычные световые пятна, лучи и контуры разнообразной формы (от греч. γλύϕω — вырезаю, гравирую).

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