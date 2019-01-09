Учёные предлагают разработать программу «Вечная мерзлота России»

Тюмень, , 07:31 — REGNUM Межведомственную программу «Вечная мерзлота России», которая позволит учитывать состояние криолитозоны при реализации экономических проектов на Крайнем Севере, предлагают российские учёные, сообщает 9 января пресс-служба Тюменского государственного университета.

«Программа должна определять концептуальный подход и стратегию комплексного регионального и мониторингового геоэкологического изучения криолитозоны на территориях и акваториях ближайшей и среднесрочной перспективы освоения, а также разработку и апробацию прогрессивных методов строительства, — сообщил руководитель сектора криогенных, биологических и информационных ресурсов Арктики ТюмГУ, академик РАН Владимир Мельников. — В основе программы должно лежать обобщение опыта освоения Арктики по регионам».

По словам учёного, региональные работы и мониторинг должны расширяться постепенно, опережая продвижение экономических проектов в Арктику на новые пространства. При этом решение проблем освоения криолитозоны и контроль сохранения вечной мерзлоты в экологически допустимых границах предлагается возложить на соответствующие государственные структуры.

Мельников также отметил, что современные регламенты осуществления государственного экологического и технического контроля не позволяют оценить эффективность воздействия крупных объектов недропользования на геологическую среду в целом, как и определить меру ответственности проектировщиков, строителей и эксплуатирующих организаций при выявлении негативных последствий в процессе недропользования.

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