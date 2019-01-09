Российские учёные создали новый способ коррекции близорукости

Томск, , 07:15 — REGNUM Новый подход для коррекции близорукости (миопии) предложили учёные Томского государственного университета (ТГУ) и Саратовского государственного университета. Разработанная технология предусматривает использование комбинации фотосенсибилизатора, оптического просветления биоткани и воздействия ультрафиолетового излучения для фотосшивания молекул коллагена деформированных тканей склеры, сообщает 9 января пресс-служба ТГУ.

По словам заместителя проректора по научной работе ТГУ, директора САЕ «Институт биомедицины» Юрия Кистенева, одной из наиболее частых причин развития близорукости является истончение и деформации склеры. При этом доступные ранее методы лечения миопии при помощи лазерной и хирургической коррекции несли определенные риски.

Разработанная российскими учеными альтернатива — щадящий метод лечения близорукости на основе коррекции механических свойств тканей склеры с помощью УФ-лучей. Отмечается, что этот подход будет востребован пожилыми пациентами, у которых наряду с миопией присутствует ряд других заболеваний, которые являются ограничением для проведения хирургической коррекции близорукости.

Читайте также: Учёные: к 2050 году половина жителей Земли будет страдать от миопии