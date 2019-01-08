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Си Цзиньпин вручил китайским ученым высшую государственную премию

Наука

За выдающийся вклад в научно-технологическое развития страны

Пекин, 8 января 2019, 18:48 — REGNUM  Высшая государственная премия КНР в области науки и техники вручена академикам Академии наук Китая и Академии инженерных наук Лю Юнтаню и Цянь Циху за выдающийся вклад в научно-технологическое развития страны. Награждение производил партийно-государственный лидер страны Си Цзиньпин, сообщает 8 января Синьхуа.

На состоявшейся в Пекине ежегодной церемонии вручения государственных наград оба ученых награждены соответствующими медалями и сертификатами.

Данному мероприятию в КНР традиционно уделяется повышенное внимание. На церемонии присутствовали члены Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК Ли Кэцян, Ван Хунин и Хан Чжэн.

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Вручение государственных наград
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