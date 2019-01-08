Индия запустит космическую станцию для изучения Солнца к 2020 году – СМИ

Нью-Дели, , 16:02 — REGNUM Индийская организация космических исследований (ISRO) запустит автоматическую космическую станцию Aditya-L1 к 2020 году. Об этом сообщает индийский портал Oneindia.

Миссия Aditya-L1 разрабатывается ISRO совместно с несколькими научно-исследовательскими организациями Индии. Первоначально планировалось, что научное оборудование станции будет состоять только из коронографа (телескоп для наблюдения солнечной короны), однако полезная нагрузка была дополнена ещё несколькими приборами.

Aditya-L1 будет использоваться для изучения всех слоёв солнечной атмосферы. Данные, полученные с помощью Aditya-L1, позволят лучше понять физику Солнца.

Планируется, что Aditya-L1 будет запущена с помощью индийской ракеты-носителя PSLV XL в 2019 или 2020 году.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года ISRO планирует запустить автоматическую межпланетную станцию «Чандраян-2» для изучения Луны. Станция «Чандраян-2» будет изучать Луну с орбиты, а посадочный модуль доставит на естественный спутник Земли луноход.