Учёные узнали, кто мог осуществлять «акустические атаки» на Кубе

Беркли, США, , 13:58 — REGNUM Учёные установили, что записи «акустических атак» на американских дипломатов на Кубе совпадают с записями звуков, издаваемых сверчками, обитающими в странах Карибского бассейна. Препринт статьи с исследованием доступен на bioRxiv.org.

Александр Стаббс из Калифорнийского университета в Беркли (США) и Фернандо Монталегре из Университета Линкольна (Великобритания) обнаружили, что «акустические атаки» на Кубе, о которых американские власти сообщали с конца 2016 года, могли производиться сверчками, обитающими в странах Карибского бассейна.

Учёные проанализировали единственную доступную аудиозапись «акустической атаки» на американское посольство в Кубе, опубликованную изданием Associated Press. Они установили, что эта запись напоминает звуки, издаваемые сверчками Anurogryllus celerinictus. Анализ записей показал, что звуки совпадают по длительности, частоте повторения импульсов, спектру мощности и другим параметрам.

Единственное отличие заключалось в распределении звуков на записи. Учёные предположили, что это может объясняться воздействием отражённых звуковых импульсов. Эксперименты с воспроизведением звуков, издаваемых сверчками, в помещениях, усиливающих эхо, подтвердили догадку учёных.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года американские власти объявили о закрытии офиса Службы гражданства и иммиграции США на Кубе. Ранее работа офиса приостанавливалась из-за «акустических атак» против сотрудников.