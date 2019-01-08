TESS обнаружил экзопланету с самым большим сидерическим периодом обращения

Вашингтон, , 08:59 — REGNUM Астрономы обнаружили экзопланету в системе HD 21 749 с помощью телескопа Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (НАСА) TESS. Препринт статьи с описанием экзопланеты доступен на arXiv.org.

Космический телескоп TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite) предназначен для открытия эзкопланет транзитным методом, при котором планеты обнаруживаются во время прохождения на фоне звезды. TESS наиболее чувствителен к экзопланетам, которые делают полный оборот вокруг звезды менее чем за 13 дней. Однако астрономам удалось обнаружить экзопланету в системе HD 21 749 с сидерическим периодом обращения (время, за которое небесное тело-спутник совершает оборот вокруг главного тела) равным 36 дням.

Звезда HD 21 749 находится в созвездие Сетка (лат. Reticulum) на расстоянии около 53 световых лет от Земли. Экзопланета HD 21749b имеет субнептуновый размер, однако она гораздо плотнее газовых гигантов Солнечной системы. Средняя температура поверхности оценивается в 150 ºC.

Астрономы сообщают, что также в системе HD 21 749 обнаружена планета-кандидат с сидерическим периодом обращения равным 7,8 дням. Если будет установлено, что обнаруженное тело действительно является планетой, то оно станет первой экзопланетой с размером близким к размеру Земли, обнаруженным TESS.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года с помощью телескопа TESS была обнаружена экзопланета HATS-71b, относящаяся к классу горячих юпитеров.