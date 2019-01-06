Учёные обработали первый пакет данных об астероиде Ultima Thule

Балтимор, США, , 13:43 — REGNUM Учёные обработали первый пакет данных об астероиде пояса Койпера Ultima Thule, переданных с космического аппарата Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) New Horizons. Об этом сообщает пресс-служба лаборатории прикладной физики университета Джонса Хопкинса.

Станция New Horizons приостановила передачу данных до 10 января в связи с тем, что сейчас между Землёй и станцией находится Солнце, что мешает передаче данных.

Учёные подытожили результаты обработки первого пакета данных:

Не было обнаружено никаких следов наличия атмосферы.

Цвет поверхности астероида совпадает с цветом других транснептуновых объектов в поясе Койпера.

Обе сферы астероида почти идентичны по цвету, что наблюдается и у бесконтактных бинарных астероидов.

Напомним, астероид Ultima Thule стал самым отдалённым астрономическим объектом, «посещённым» межпланетной станцией.

Ultima Thule представляет собой бинарный контактный астероид, учёные считают, что такие системы могли образоваться только в небольшой период времени после формирования Солнечной системы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 января автоматическая межпланетная станция New Horizons прошла на ближайшем расстоянии от астероида Ultima Thule. 2 января сотрудники центра управления получили самое точное изображение астероида, сделанное за 30 минут до максимального сближения. Этот снимок позволил уточнить размеры бинарного астероида. Учёные сообщили, что диаметр более крупной сферы составляет 19 км, а меньшей — 14 км.