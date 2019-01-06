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Учёные разработали технологию стабилизации космических телескопов

Наука

Для стабилизации многосоставных зеркал космических телескопов предлагается использовать специальный малый искусственный спутник

Учёные разработали технологию стабилизации космических телескопов
Иллюстрация: Nasa.gov
Космический телескоп имени Джеймса Уэбба

Кембридж , США, 6 января 2019, 10:54 — REGNUM  Американские учёные разработали технологию стабилизации космических телескопов с составными зеркалами, предусматривающую использование малых искусственных спутников. Исследование опубликовано в журнале The Astronomical Journal.

В настоящее время разрабатывается несколько проектов космических телескопов, состоящих из нескольких сегментов. Зеркальные элементы таких телескопов могут быть развёрнуты в космосе, образовав большое многосоставное зеркало. Так, космический телескоп Джеймса Уэбба, запуск которого запланирован на март 2021 года, состоит из 18 шестиугольных сегментов. Ожидается, что зеркала космических телескопов следующего поколения будут состоять из более чем 100 сегментов.

Для использования таких телескопов учёным предстоит решить несколько проблем, связанных с сохранением стабильности зеркальных элементов. Для стабилизации наземных телескопов используются естественные опорные звезды или искусственные точки, создаваемые с помощью лазеров.

Группа учёных из Массачусетского технологического института предложила использовать для стабилизации космических телескопов малые искусственные спутники, называемые кубсатами. Такой спутник, двигающийся на некотором расстоянии от телескопа, сможет использоваться для точного ориентирования в пространстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2018 года на космическом телескопе «Хаббл» был произведён запуск резервного датчика вместо гироскопа, вышедшего из строя.

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Космические полеты, аппараты и исследования
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