Маск сообщил, когда состоится запуск корабля Dragon V2 к МКС

Хоторн, США, , 08:29 — REGNUM Тестовый запуск пилотируемого корабля Dragon V2 американской компании SpaceX состоится в начале февраля. Об этом сообщил директор SpaceX Илон Маск на странице в соцсети Twitter.

Пресс-служба SpaceX опубликовала фотографию корабля Dragon V2 с ракетой-носителем Falcon 9, установленную на стартовом комплексе LC-39 на территории космический центра Кеннеди (штат Флорида, США).

Руководитель SpaceX Илон Маск уточнил, что тестовый запуск Dragon V2 состоится через месяц.

Испытательный полёт к Международной космической станции (МКС), называемый «Демонстрационная миссия — 1», будет осуществляться в автоматическом режиме без экипажа. Ранее в SpaceX сообщали, что испытательный запуск запланирован на 17 января.

Отметим, проект пилотируемого космического корабля Dragon V2 разрабатывается компанией SpaceX по заказу национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA). Планируется, что Dragon V2 сможет доставлять на МКС экипажи из 7 человек. В настоящее время функционирует только грузовая версия корабля Dragon.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 декабря 2018 года грузовой корабль Dragon, запущенный 5 декабря, успешно пристыковался к МКС.