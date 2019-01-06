В 2019 году количество пусков ракет «Роскосмоса» увеличится вдвое — СМИ

Москва, , 08:01 — REGNUM В 2019 году планируется провести 45 пусков ракет, произведённых на предприятиях госкорпорации «Роскосмос». Об этом сообщил ТАСС источник в ракетно-космической области.

Источник отметил, что «Роскосмос» планирует в 2019 году запустить вдвое больше ракет, чем в прошлом году.

Он уточнил, что учитываются запуски ракет космического назначения и испытательные пуски баллистических ракет. Из 45 планируемых пусков на долю ракет космического назначения приходится 32.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 декабря 2018 года глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин сообщил, что по количеству пусков в 2018 году Россия заняла третье место, уступив Китаю и США. Рогозин добавил, что в 2019 году планируется увеличение пусковой кампании.