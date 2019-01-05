Россия откроет в Чили центр дальней космической связи

Москва, , 13:51 — REGNUM В рамках модернизации систем управления дальними космическими аппаратами Россия модернизирует несколько центров и откроет новый центр дальней космической связи (ЦДКС) в Чили. Об этом 5 января сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на Особое конструкторское бюро Московского энергетического института.

Новый российский ЦДКС получит название «Южный». Центр будет построен на базе чилийской астрономической станции Серро-Эль-Робле.

Также в рамках программы модернизации систем управления дальними космическими аппаратами будут проведены работы в центрах связи в городе Циолковском (Амурская область), посёлке Школьном (Крым), на Байконуре (Казахстан) и в центре «Медвежьи озёра» (как в основном ЦКС в деревне Долгое Лёдово, так и в филиале в городе Калязине).

Планируется, что программа модернизации центров космической связи будет завершена в ноябре 2025 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года в посёлке Амдерма в Ненецком автономном округе Архангельской области, расположенном за Северным полярным кругом, был установлен автоматический роботизированный телескоп. Этот телескоп станет частью комплекса, который будет использоваться для мониторинга околоземных космических объектов.