Суббота, 5 Января 2019 года
13:52:05 МСК

Россия откроет в Чили центр дальней космической связи

Наука

Новый российский центр космической связи получит название «Южный»

Москва, 5 января 2019, 13:51 — REGNUM  В рамках модернизации систем управления дальними космическими аппаратами Россия модернизирует несколько центров и откроет новый центр дальней космической связи (ЦДКС) в Чили. Об этом 5 января сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на Особое конструкторское бюро Московского энергетического института.

Новый российский ЦДКС получит название «Южный». Центр будет построен на базе чилийской астрономической станции Серро-Эль-Робле.

Также в рамках программы модернизации систем управления дальними космическими аппаратами будут проведены работы в центрах связи в городе Циолковском (Амурская область), посёлке Школьном (Крым), на Байконуре (Казахстан) и в центре «Медвежьи озёра» (как в основном ЦКС в деревне Долгое Лёдово, так и в филиале в городе Калязине).

Планируется, что программа модернизации центров космической связи будет завершена в ноябре 2025 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года в посёлке Амдерма в Ненецком автономном округе Архангельской области, расположенном за Северным полярным кругом, был установлен автоматический роботизированный телескоп. Этот телескоп станет частью комплекса, который будет использоваться для мониторинга околоземных космических объектов.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Космические полеты, аппараты и исследования
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить