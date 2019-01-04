Бунт нацистов на секретном объекте сталинского СССР

Андрей Мартынов, , 17:49 — REGNUM

Пожалуй, эта книга вызовет отторжение у либеральной части нашей «общественности», для которой любое судопроизводство сталинской эпохи a priori является «внесудебным произволом» и «нарушением прав человека».

Тем не менее, факты расследования, изложенные в тексте, подтверждаются не связанными со следственными делами источниками.

Бунт в научно-исследовательском институте, занимавшемся разработками в области электроники и радиотехники начался 22 октября 1948 г. Согласно следственному делу, «в связи с двухлетним пребыванием немецких специалистов в СССР, группа профашистски настроенных немцев НИИ-160 демонстративно явилась в институт с траурными бантами», а один из сотрудников дополнительно надел на шею веревку в знак протеста против своего подневольного положения.

Кроме того, они распространяли «клеветническую информацию о СССР», которую слушали в передачах западных радиостанций (правда, лишь среди коллег-немцев), а также выражали сомнения в демократичности выборов: «избиратели голосуют механически за предложенного им сверху кандидата».

При анализе этого протеста следует учитывать следующие факты. Во-первых, «иноспециалисты» (как называли вывезенных в НИИ немцев и австрийцев) сохранили внутри своего сообщества иерархию НСДАП и, соответственно, партийную дисциплину.

Во-вторых, их имущественное отношение было существенно выше, чем у советских научных работников института, с которыми отношения были, мягко скажем, прохладными.

В-третьих, они имели право общения с Политическим представительством Австрии (полноценных дипломатических отношений на момент описываемых событий не было, суверенитет республики восстановили в 1955 г.).

Наконец, выступление «иноспециалистов» совпало по времени с кризисом переговоров между советскими и австрийскими дипломатами, а потому, может быть рассмотрено как косвенное давление на СССР.

Любопытен был и сам процесс следствия. Обвиняемому, надевшему веревку на шею, помимо антисоветской агитации инкриминировался также «шпионаж». Но он отрицал факт сотрудничества с разведкой и, за отсутствием доказательств, статья была снята.

Интересно, организовывали такие протесты в американском плену Вернер фон Браун или Вальтер Дорнбергер? И каким наказаниям за это они могли быть подвергнуты?

Издание предоставлено книжным магазином «Циолковский».