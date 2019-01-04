Исследователь русской литературы Борис Аверин скончался в Петербурге

Санкт-Петербург, , 17:49 — REGNUM Ученый-филолог, специалист по истории русской литературы, профессор Санкт-Петербургского государственного университета Борис Аверин скончался в Санкт-Петербурге на 77-м году жизни. Печальную весть сообщили коллеги Аверина и его семья.

Борис Аверин получил известность как исследователь творчества Владимира Набокова, Ивана Бунина и других русских авторов прозы XX века, а также как популяризатор литературоведения и историк Петергофа.

Он родился 11 марта 1942 года в Калининской области. В 1959 году Борис Аверин окончил среднюю школу № 415 Петродворцового района (Петергоф). Окончил геофизический факультет Ленинградского арктического училища, после чего работал в Институте Арктики и Антарктики, принимал участие в арктических экспедициях на Земле Франца-Иосифа.

Одновременно учился на заочном отделении филологического факультета Ленинградского государственного университета, затем окончил аспирантуру ЛГУ по кафедре истории русской литературы. В последующие годы преподавал на этой же кафедре.

Борис Аверин — автор книги «Дар Мнемозины. Романы Набокова в контексте русской автобиографической традиции» (2003), основанной на его докторской диссертации, и многих других монографий и книг, а также предисловий к изданиям классиков русской литературы. Составитель сборников и антологий произведений русских писателей и философов.

Автор и ведущий нескольких циклов литературоведческих и просветительских передач на телеканале «Культура» и радиостанциях. Почетный житель города Петергофа.