Установлен возраст трёх кировских памятников живой природы

Киров, , 14:45 — REGNUM Министерство охраны окружающей среды Кировской области получило информацию от московского центра древесных экспертиз НПСА «Здоровый лес» о дендрохронологически установленном возрасте трёх деревьев — памятников живой природы Кировской области, представленных в национальном реестре старовозрастных деревьев. По данным экспертов, возраст Сунцовского вяза (№ 516 в национальном реестре старовозрастных деревьев России на сайте www.rosdrevo.ru) — 224 года, Пашковской сосны (№ 517) — 125 лет, Васнецовской липы (№436) — 164 года.

«В августе прошлого года в Кировскую область приезжали сертифицированные специалисты European Tree Worker центра древесных экспертиз, — рассказала министр охраны окружающей среды Алла Албегова. — Ученые визуально-инструментально обследовали сунцовский вяз в деревне Сунцовы, пашковскую сосну около Нижних Булдаков и васнецовскую липу в селе Рябово. Они оценили стволы, кроны и корневую систему деревьев, резистографом определи их внутреннее состояние, отобрали образцы древесины для определения точного возраста деревьев».

По мнению экспертов, в хорошем состоянии оказалась Пашковская сосна, удовлетворительную оценку получили Сунцовский вяз и Васнецовская липа. Все обследованные деревья нуждаются в санитарной обрезке сухих ветвей и лечении стволовых повреждений. Сотрудникам музея-заповедника «Рябово» рекомендовали ограничить доступ людей к липе, так как около нее нашли уплотнение почвы и нарушение процесса аэрации. На сегодняшний день в национальный реестр старовозрастных деревьев — единый перечень уникальных деревьев, охватывающий всю территорию России, включены восемь деревьев Кировской области. сообщает пресс-центр регионального правительства