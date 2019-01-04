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В Китае основан профильный исторический НИИ

Наука

Си Цзиньпин призвал историков «подводить исторические итоги, раскрывать законы истории и осваивать исторические тенденции»

Пекин, 4 января 2019, 14:18 — REGNUM  В КНР, в структуре Академии общественных наук, открылся Китайский исторический институт; к ученым-историкам страны поэтому случаю с поздравлением обратился партийно-государственный лидер страны Си Цзиньпин, сообщает 3 января Синьхуа.

В тексте поздравления отмечается, что «история подобна зеркалу, из которого черпают мудрость для нового времени» и содержится призыв к представителям исторической науки «подводить исторические итоги, раскрывать законы истории и осваивать исторические тенденции».

Лидер КПК и КНР также выразил надежду на ускоренное построение в стране академической системы исторических исследований с китайской спецификой.

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