В Китае основан профильный исторический НИИ

Пекин, , 14:18 — REGNUM В КНР, в структуре Академии общественных наук, открылся Китайский исторический институт; к ученым-историкам страны поэтому случаю с поздравлением обратился партийно-государственный лидер страны Си Цзиньпин, сообщает 3 января Синьхуа.

В тексте поздравления отмечается, что «история подобна зеркалу, из которого черпают мудрость для нового времени» и содержится призыв к представителям исторической науки «подводить исторические итоги, раскрывать законы истории и осваивать исторические тенденции».

Лидер КПК и КНР также выразил надежду на ускоренное построение в стране академической системы исторических исследований с китайской спецификой.