Российская ракета-носитель сверхтяжёлого класса будет создана к 2028 году

Москва, , 11:34 — REGNUM Об утверждении детального плана-графика создания ракеты-носителя сверхтяжёлого класса сообщил глава госкорпорации «Роскомсомс» Дмитрий Рогозин в Twitter.

Глава «Роскосмоса» сообщил, что российская серия ракет-носителей сверхтяжёлого класса получила название «Енисей». План-график предусматривает создание ракеты к 2028 году.

Разработчиками проекта стали: ракетно-космическая корпорация «Энергия», ракетно-космический центр «Прогресс» и Центр имени М. В. Хруничева.

Напомним, к ракетам-носителям сверхтяжёлого класса относят ракеты, способные выводить на околоземную орбиту полезную нагрузку свыше 50 тонн.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 декабря 2018 года в Центральном научно-исследовательском институте машиностроения прошло заседание координационного совета руководителей работ и главных конструкторов космической отрасли. На заседании рассматривался проект федеральной целевой программы «Создание космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса на 2020−2030 годы».

По итогам заседания в «Роскосмосе» сообщили, что проект разработки сверхтяжёлой ракеты-носителя будет представлен на утверждение в начале 2019 года.