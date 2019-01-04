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Луноход «Юйту-2» отделился от станции «Чанъэ-4»

Наука

Посадочный аппарат выдвинул наклонную рампу, и луноход успешно отделился от станции

Пекин, 4 января 2019, 09:13 — REGNUM  Исследовательский луноход «Юйту-2» отделился от китайской межпланетной автоматической станции «Чанъэ-4». Об этом сообщает пресс-служба Китайского Народного Космического Агентства (КНКА).

Миссия «Чанъэ-4» состоит из 4-тонной стационарной лунной станции и 140-килограммового лунохода «Юйту-2». В КНКА сообщили, что посадочный аппарат выдвинул наклонную рампу, и луноход успешно отделился от станции, выйдя на поверхность Луны.

Оборудование, размещенное на «Юйту-2» включает панорамную камеру, инфракрасный спектрометр и радарные измерительные устройства.

Отметим, первый китайский луноход «Юйту», доставленный на спутник в составе миссии «Чанъэ-3», приступил к работе на поверхности Луны в декабре 2013 года. Планировалось, что активная работа «Юйту» будет продолжаться три месяца, однако после шести недель работы луноход потерял подвижность. В КНКА сообщили, что к проблемам с механическим контролем движения привёл сложный рельеф поверхности Луны. Луноход функционировал в стационарном режиме до августа 2016 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 января станция «Чанъэ-4» совершила мягкую посадку в кратере Карман. «Чанъэ-4» передала первые снимки обратной стороны Луны, сделанные с поверхности естественного спутника Земли.

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Космические полеты, аппараты и исследования
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