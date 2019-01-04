Россия и Китай готовят программу сотрудничества в области ракетостроения

Москва, , 07:58 — REGNUM Россия разрабатывает программу долгосрочного сотрудничества с Китаем в области ракетостроения, навигации и производства ракетных двигателей и спутников. Об этом сообщил глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин в Twitter.

Рогозин добавил, что также обсуждается возможность сотрудничества по программам освоения дальнего космоса.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 января Дмитрий Рогозин поздравил руководителя Китайского Народного Космического Агентства Чжана Кэцзяня с успешной посадкой станции «Чанъэ-4» на обратной стороне Луны.

Глава «Роскосмоса» отметил, что Россия и Китай давно сотрудничают в области космической деятельности, что проявилось и в реализации миссии «Чанъэ-4»: работа оборудования станции обеспечивается радиоизотопными источниками электроэнергии российского производства.