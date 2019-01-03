Военная история России в центре внимания мировой науки

Андрей Мартынов, , 19:24 — REGNUM

Юбилейный том отражает профессиональные интересы юбиляра. К которым, как отмечается на его страничке на сайте Университета штата Канзас, относится российская и советская военная история.

Книга состоит из двух разделов. В первом приводится библиография ученого, а друзья и коллеги Меннинга рассказывают о нем и его трудах.

Второй раздел составили собственно научные статьи. Они охватывают период от истории Петра Великого до первых лет после окончания Гражданской войны.

Интересна статья Чиро Паолетти (генеральный секретарь Итальянской комиссии по военной истории) об итальянских источниках боя крейсера «Варяг» и канонерской лодки «Кореец» в Чемульпо (Инчхон) в начале русско-японской войны. К ним относятся доклад капитана крейсера «Эльба» Раффаэле Бореа Риччи, судовой журнал корабля и репортаж журналиста Луиджи Барзини, интервьюировавшего членов экипажа и нескольких русских офицеров. По мнению итальянцев, дислокация русской эскадры в Чемульпо после взятия японцами под свой контроль всей телеграфной связи «не объясняется какими-либо стратегическими соображениями». Собственно «за потерю двух кораблей в первую очередь ответственен русский посланник в Сеуле (Александр Павлов — А.М.). Они подчинялись ему, а кроме того, даже если мы признаем, что его правительство не извещало его ни о текущей ситуации, ни о разрыве дипломатических отношений, он, тем не менее, должен был быть достаточно осведомленным благодаря известиям, публиковавшимся в японских газетах и ежедневно передававшимся по телеграфу в Корею». Впрочем, по утверждению Риччи, «командир «Варяга» тоже вел себя чрезмерно благодушно».

Давид Схиммельпеннинк ван дер Ойе (Университет Брока, Канада) опровергает миф о том, что изначальной целью России в I Мировой войне были Константинополь и контроль над Проливами.

«В августе 1914 г. Россия вступила в войну, руководствуясь чувством долга», и лишь «после вступления Турции в войну, главной военной целью России стало осуществление ее «исторического призвания» на берегах Босфора». Ученый подчеркивает, что «империя не собиралась провоцировать войну с тем, чтобы захватить проливы».

Очень интересны статьи Лори Стофф (Университета штата Аризона) о русских женщинах-солдатах на фронтах I Мировой войны и Андрея Ганина (Институт славяноведения РАН) о неудавшемся проекте открытия эмигрантами русской военной академии в Болгарии.

Впрочем, а какие еще статьи могут быть в этом сборнике, если их всех объединяет Меннинг, про которого Марк фон Хаген (Университет штата Аризона) говорил:

«Брюс — ревностный патриот США, хотя он проявляет лишь чуть меньше ревностного патриотизма в том, что касается России».

Электронная версия книги общедоступна здесь.

О монографическом исследовании самого Брюса Меннинга см. также: В чём сила и слабость Русской Армии, брат? Брюс У. Меннинг. Пуля и штык. Армия Российской империи, 1861−1914. М., 2015