В Мексике нашли храм ацтекского бога

Мехико, , 14:49 — REGNUM Храм бога Шипе-Тотек из ацтекской мифологии обнаружили мексиканские археологи в штате Пуэбла. Об этом сообщает пресс-служба Национального института антропологии и истории (IHAN).

Археологи из IHAN обнаружили руины культового сооружения возле мексиканского города Теуакан. По оценкам специалистов, оно использовалось индейцами мезоамерики между 1000 и 1260 нашей эры. Жертвенные алтари и каменные структуры, найденные при раскопках, позволили установить, что храм был связан с культом ацтекского бога Шипе-Тотек.

В ацтекской мифологии это божество считалось покровителем сельского хозяйства и обновления природы, связанного со сменой времён года. Шипе-Тотек изображался в маске из человеческой кожи. Подобные скульптуры были найдены при раскопках возле Теуакан.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года в аймаке Шилин-Гол во Внутренней Монголии на севере Китая археологи обнаружили 13 могил древнемонгольского этноса Сяньби, датирующихся от 557 до 25 года до нашей эры.