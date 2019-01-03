Китайская станция «Чанъэ-4» осуществила успешную посадку на Луну

Пекин, , 08:15 — REGNUM Китайская межпланетная автоматическая станция «Чанъэ-4» осуществила успешную посадку на обратной стороне Луны. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

Посадка космического аппарата прошла 3 января в 05:26 по московскому времени.

Аппарат «Чанъэ-4» состоит из четырёхтонной стационарной лунной станции и 140-килограммового лунохода. Одной из основных задач исследовательской миссии является забор и изучение грунта из кратера фон Карман на обратной стороне Луны. Учёные рассчитывают собрать на поверхности кратера осколки пород, выбитые из лунной мантии при ударе метеорита.

Как сообщало ИА REGNUM, станция «Чанъэ-4» достигла Луны 30 декабря 2018 года. Аппарат был выведен на окололунную орбиту, после чего китайские специалисты выбирали подходящее время для посадки.