Японская разведка и другие иностранные рыбаки

Андрей Мартынов, , 15:16 — REGNUM

В предисловии к книге ее автор профессор университета Мейджо (Япония) Чихару Инаба задается риторическим вопросом:

«Что привело к победе одних и к поражению других? Тактика и стратегия командования, профессионализм и выучка моряков, тактико-технические характеристики судов и их вооружения, какие-то другие причины?»

Не отрицая всего перечисленного, историк выделяет роль разведки. Он пишет о ее структуре (Третий отдел Главного штаба ВМФ), деятельности японских морских офицеров в России, подготовке к войне, наблюдении за 2-й Тихоокеанской эскадрой вице-адмирала Зиновия Рожественского на всем пути его следования к Цусиме. Отдельно поднят вопрос о помощи Лондона в рамках японо-британского союза.

В этой связи, естественно, вызывает интерес происшествие в Доггер-банке (Гулльский инцидент). Тогда корабли русской эскадры обстреляли английские рыболовецкие суда, приняв их за неприятельские миноносцы. По мнению Инаба, кораблей под флагом Токио там не было, а «в японском Главном военно-морском штабе инцидент был истолкован как свидетельство повышенной нервозности» русского командования.

Вместе с тем всё представляется гораздо сложнее. Исследователь признает, что значительное число документов, связанных с русско-японской войной, оказались потеряны:

«Известно, что незадолго до окончания Второй мировой войны многие материалы японских архивов были уничтожены — сгорели во время американских бомбардировок либо были целенаправленно сожжены самими японскими офицерами. Этой участи избежали лишь те, что хранились в личной канцелярии микадо в императорском дворце».

Так, например, оказался утерян раздел «Разведка» из 110-томной «совершенно секретной» истории японского ВМФ.

Поэтому, ввиду отсутствия всех источников, представляется ошибочным делать однозначные выводы об отсутствии кораблей противника в районе Доггер-банки. Тем более, что некоторые японские офицеры прозрачно намекали русским коллегам о своем участии в Гулльском инциденте (см. воспоминания капитана Владимира Семенова).

Что же касается британских рыбаков, оказавшихся там, то еще знаменитый шеф американской разведки Аллен Даллес утверждал: «Из хороших рыбаков получаются хорошие работники разведки».