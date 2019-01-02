60 лет назад была запущена первая межпланетная станция «Луна-1»

Москва, , 13:08 — REGNUM Советская автоматическая межпланетная станция «Луна-1», ставшая первым космическим аппаратом, достигшим второй космической скорости, была запущена 60 лет назад. 2 января пресс-служба госкорпорации «Роскосмос» опубликовала архивную видеозапись пуска ракеты-носителя «Восток-Л» с аппаратом «Луна-1».

Запуск «Луна-1» позволил получить нескольких научных результатов: впервые был зарегистрирован магнитный пояс Земли, проведены первые измерения параметров солнечного ветра и установлено отсутствие значимого магнитного поля у Луны.

При этом одной из целей полёта — попадания аппарата на поверхность Луны, достичь не удалось. 4 января 1959 года «Луна-1» прошла на расстоянии 6 тысяч километров от естественного спутника Земли. Станция не попала на поверхность Луны из-за того, что при составлении циклограммы не было учтено время, необходимое для прохождения сигнала на отсечку двигателя третей ступени от наземного центра управления до станции.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 декабря 2018 года китайская межпланетная автоматическая станция «Чанъэ-4» вышла на окололунную орбиту. В программе миссии запланирована посадка в кратере фон Карман на обратной стороне Луны.